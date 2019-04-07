حكومة الحوثي تعلن ”حالة الطوارئ“ في مناطقها لمواجهة الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حالة الطوارئ الداخلية لمواجهة وباء الكوليرا.

يأتي ذلك، بعد انتشار وباء الكوليرا بشكل كبير في أغلب مناطق اليمن التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، وعجز المرافق الصحية التابعة لها عن مواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى.

وأكدت وكالة ”سبأ“ في فرعها الخاضع لسيطرة الحوثيين، أن وزير الصحة في حكومة الحوثي طه المتوكل، أعلن ”حالة الطوارئ، في ظل تصاعد المخاوف من زيادة حدة انتشار الوباء، بسبب موسم الأمطار الذي يسهم في انتقال الوباء إلى مناطق جديدة“.

وقالت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، إن ”حصيلة الوفيات بمرض الكوليرا في اليمن، ارتفع إلى 291 حالة منذ بداية العام الجاري 2019″.

وأشار بيان لمكتب المنظمة في اليمن إلى إصابة أكثر من 150 ألف شخص باسهالات حادة يشتبه أنها إصابة بوباء الكوليرا منذ بداية العام الحالي.

وكانت المنظمة سجلت 2743 حالة وفاة بالكوليرا من أصل قرابة 1.4 مليون إصابة، منذ تفشي الوباء في اليمن في أبريل/ نيسان 2017 وحتى نهاية عام 2018.