شرط إضافي لبعثة الحج الصحية يُثير غضب الأطباء في المغرب

أثار شرط إضافي وضعتهُ وزارة الصحة المغربية في ”اللحظات الأخيرة“ للمرشحين بالانضمام إلى البعثة الصحية المرافقة للحجاج المغاربة هذا العام، غضب الأطباء في المغرب.

وأصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، بلاغًا عبرت فيه عن أسفها من القرار الوزاري المتعلق بالبعثة الصحية المرافقة للحجاج المغاربة هذا العام.

وأضافت وزارة الصحة ”في آخر لحظة، شرطًا يفيد بعدم تجاوز سن أعضاء البعثة الصحية الـ50 عامًا، بعد أن سلم المعنيون بالأمر أوراق ترشيحهم“.

واعتبرت النقابة القرار مضرًا بالأطباء المرشحين ”الذين أفنوا عمرهم في خدمة قطاع الصحة العمومي“، مطالبة وزير الصحة أنس الدكالي بـ“التراجع عن القرار، الذي لا نجد له تفسيرًا مقنعًا، قبل فوات الآجال المحددة“.

وأشارت النقابة في بلاغها، إلى أن ”الأطباء البالغين سن الـ50 وما فوق، يشتغلون حاليًا في أقسام الطوارئ، على الرغم من شدة الضغط على تلك الأقسام“، متسائلة: ”كيف للأطباء أن يعتبروا غير قادرين على مهمة أقل شدة من التي يشغلونها“.

ودعت النقابة في بلاغها أطباء القطاع العام إلى ”مقاطعة الفترة الإضافية للترشيحات؛ تضامنًا مع زملائهم الذين وضعوا ترشيحاتهم للبعثة الطبية في المرحلة السابقة“.

وتشهد العلاقة بين الأطباء ووزارة الصحة توترًا خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب احتجاج الأطباء على ظروف العمل، والمطالبة بتحسين أوضاعهم، ولاسيما أن الأطباء خاضوا العديد من الإضرابات التي وصلت أحيانًا إلى 3 أيام، كما قدموا استقالات جماعية بعدد من المدن.