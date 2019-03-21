شركة تمنع موظفيها التدخين في ساعات الدوام حتى لو كانوا بالخارج‎

شركة تمنع موظفيها التدخين في ساعات الدوام حتى لو كانوا بالخارج‎

المصدر: رموز النخال -إرم نيوز

حظرت شركة للاتصالات في اليابان على موظفيها التدخين خلال ساعات الدوام، حتى لو كانوا خارج مكاتبهم.

وبدأت ”سوفتبنك“ ومقرها طوكيو، منع التدخين تدريجيًا، بدءًا بمرة في الأسبوع، ثم تمديد الحظر لباقي الأيام، حيث خططت بحلول الأولمبياد باليابان في أبريل 2020 م، إلى منعه كاملًا بين طاقم عملها.

وهدفت من الحظر، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“البريطانية، تحسين صحة موظفيها، ومنع الأمراض الناجمة عن التدخين، وزيادة الإنتاجية، حيث لم تضع عقوبات على المتجاوزين لقانونها الجديد، غير تلقيه تحذيرات قوية.

ولا يزال التدخين شائعًا في الأماكن العامة باليابان، حيث يُشعل نحو 18% من السكان سجائرهم داخل أماكن عملهم، ووسائل النقل.

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