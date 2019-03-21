تطوير غراء طبي للعين يمنع العمى

ابتكر باحثون من كلية الطب بجامعة ”هارفارد“ الأمريكية لاصقًا طبيًا، أطلقوا عليه اسم ”جل كور“، لعلاج ندوب أمراض العين، المُسببة لعدم وضوح أو فقدان الرؤية كاملةً، وذلك من خلال إعادة بناء أنسجتها.

وشرح ريزا دانا قائد الفريق البحثي، أن اللاصق مصنوع من جيلاتين معدل كيميائيًا وجزيئات تسمى ”photoinitators“، حيث يتم تفعيله بواسطة ضوء أزرق يؤخذ من أشعة الشمس.

وبعد نجاح التجارب المخبرية ستبدأ التجارب البشرية في غضون عام، حيث قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: ”يأمل الباحثون أن يوقف اللاصق عمليات العين الجراحية المحفوفة بالمخاطر، مثل أمراض القرنية والتي يمكن أن تتلف بسهولة عن طريق الإصابة أو العدوى أو ارتداء العدسات اللاصقة أو ظهور ظفر“.