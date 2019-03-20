حقنت ”كوكتيل فواكه“ في وريدها.. فماذا حصل؟

نجت سيدة صينية تبلغ من العمر 51 عامًا من موت محقق، بسبب قيامها بحقن ”كوكتيل فواكه“ في وريدها اعتقادًا منها أن ذلك مفيد للصحة.

لكن تلك الحقنة، كادت أن توصلها للموت، حيث سببت لها أضرارًا في الكبد والكلى والقلب والرئتين، وقضت 5 أيام بالمستشفى الجامعي Xian¬-gnan في مقاطعة خونان.

وذكر أحد العاملين بالمستشفى للصحافة المحلية، بأنه كان في دم السيدة أكثر من 20 نوعًا من الفواكه، حيث بدأت تشعر بحكة شديدة كما ارتفعت حرارتها بشكل كبير.

وأثارت حالة السيدة، الكثير من النقاش على مواقع التواصل الصينية، وتوصل المتصفحون إلى ضرورة نشر الثقافة الطبية الأساسية في بلادهم.