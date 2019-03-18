باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس.. إجراء أول جراحة دماغية عن بعد في العالم (صور)

أجرى طبيب أول جراحة دماغية على الإطلاق عبر تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية.

وقام الدكتور لينغ تشيبي، وهو جراح في المستشفى العام ببكين، بإجراء العملية على بعد آلاف الأميال.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الطبيب قام بزرع جهاز طبي يسمى جهاز ”تنظيم الدماغ“، لمريض مصاب بمرض الشلل الرعاش، وكان يبعد أكثر من 1800 ميل (3000 كيلومتر) عن المريض.

وباستخدام روبوتات جراحية، أدخل الطبيب جهاز تحفيز الدماغ العميق – جهاز يستخدم لمحاولة السيطرة على الهزات التي يعاني منها مرضى الشلل الرعاش – في دماغ المريض.

تم تنفيذ العملية يوم السبت الماضي، واستمرت حوالي ثلاث ساعات، وليس من الواضح بالضبط كيف كان الدكتور لينغ يتحكم في الآلات من موقعه، لكنه كان قادرًا على استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول لنقلها ”في الوقت الفعلي تقريبًا“.

وقال تشيبي، الذي أجرى العملية، إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تجعل من السهل على العاملين الطبيين العمل على أشخاص يعيشون في مناطق نائية أكثر ولا يستطيعون السفر.

وأضاف: ”نأمل في المستقبل أن نتمكن من الاستفادة من شبكة 5G لتمكين المزيد من المستشفيات من إجراء عمليات جراحية عن بُعد، وبهذه الطريقة، سيتمكن عدد أكبر من المرضى من تلقي العلاج في مستشفياتهم المحلية“.