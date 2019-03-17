أقراط توضع على الأذنين.. اكتشاف جديد لمنع الحمل (فيديو)

لتجنب نسيان أخذ حبوب منع الحمل اليومية، طوّر فريق بحثي من معهد جورجيا التكنولوجي في الولايات المتحدة، علاجًا جديدًا لتحديد النسل، ينطوي على أقراط تُغرس في شحمة الأذنين وتُدمج مع الجلد.

وصنع الباحثون الأقراط من هرمونات اصطناعية، حيث تمر في مجرى الدم عبر شحمة أذن مرتديها، ثم تتصرف بنفس الطريقة التي تحدث في حبوب منع الحمل، لتحديد النسل، حسب الرغبة، وذلك وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهرت الاختبارات الأولية للأقراط الدوائية فعاليتها في منع الحمل، حيث يرى الفريق البحثي، أنها مثالية للوقاية من الحمل في حال استخدمت بالشكل الصحيح.