طفل يعود للحياة بعد توقف قلبه تمامًا مدة ساعتين (صور)

تحدى طفل عمره خمس سنوات، توقعات الأطباء بوفاته، بعد إنقاذه من بركة ماء غرق فيها.

وتوقف قلب الطفل الذي يُدعى ”لين لين“ عن العمل لمدة ساعتين، ولم يكن لديه ضربات عندما تم إنقاذه من الماء من قبل صديق للعائلة في منطقة ريفية بالصين، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

عاد الطفل بأعجوبة إلى الحياة، بعد أن رفض المسعفون المحليون التخلي عنه، واستمروا في إسعافه عن طريق إنعاش القلب الرئوي، وفقًا للتقارير المحلية.

وذكرت الصحيفة، أن لين في حالة مستقرة، بعد معالجته في وحدة العناية المركزة لمدة 10 أيام.

سقط الطفل، من قرية شيجو في ييبين بجنوب غرب الصين، في بركة أسماك عائلته عن طريق الصدفة، وتم رصده في حوالي الساعة 2 مساءً من قبل صديق للعائلة، يدعى يانغ يو، حيث رأى بنطلون الصبي يطفو على سطح الماء.

وقال يانغ في حديثه للصحيفة إن لين لين لم يكن لديه أي علامات حيوية بعد أن أخرجه من البركة.

وقضى يانغ 10 دقائق في تقديم الإسعافات الأولية للطفل، بما في ذلك الإنعاش من الفم قبل نقله إلى العيادة المحلية مع جد الصبي، كما تم استدعاء سيارة إسعاف وتم إرسالها إلى العيادة.

بعد وصول الصبي إلى العيادة، أجرت ممرضة الإنعاش للصبي، وبعد 40 دقيقة من الإنعاش لم يظهر أي علامات على الحياة، وكان من المفترض أن يعلن وفاة الصبي في تلك المرحلة، لكن استمر جد الصبي في التوسل إلى الممرضات والطبيب لإنقاذ الطفل، حتى حدثت المفاجأة وعاد النبض لقلبه.