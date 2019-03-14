بطانية تعالج الاكتئاب والقلق وتساعد على الاسترخاء أثناء النوم (صور)

تعتبر بطانية شركة YnM التي يتراوح سعرها بين 64 دولارًا إلى 129 دولارًا من أكثر السلع مبيعًا على موقع أمازون، حيث نالت نحو 2000 تقييم في فئة 5 نجوم لأفضل المنتجات الموصى بها.

وحسب مجلة ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكية، فإن تلك البطانية الفريدة يمكنها تبديد التوتر والقلق، كما تساعد مستخدمها على الاسترخاء في النوم.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن البطانية تمت معالجتها كيميائيًّا لكي تعطي الملمس العميق وتعالج الاضطرابات والقلق والاكتئاب والأرق والتوحد.

وتعمل البطانية كجهاز تدليك، إذ تريح الجهاز العصبي ولها تأثير إيجابي ومهدئ في حال استخدامها، خاصة أثناء النوم.

تتوافر البطانية بأفضل المواد الحاخام والأحجام واللون، كما أنها متوافرة في 12 مقاسًا و10 ألوان، وهي من بين الخيارات الأقل تكلفة مقارنة بمفعولها الواسع، وكبيرة بما يكفي لاستخدامها من قبل البالغين (أو يتقاسمها زوجان).