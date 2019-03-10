إنجاز طبي كويتي باستئصال ورم سرطاني بواسطة تقنية المناظير

أجرى عدد من الأطباء في الكويت، اليوم الأحد، عملًا جراحيًا؛ لإزالة بداية ورم سرطاني بالقولون بحجم 7 سم، بواسطة تقنية المناظير التداخلية المتقدمة ESD والتي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت والشرق الأوسط.

وتم إجراء العمل الذي يعتبر من ضمن الإنجازات الطبية في البلد الخليجي، بإشراف فريق طبي في وحدة الجهاز الهضمي في مستشفى الجهراء.

ونشر الدكتور رائد السويط رئيس وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الجهراء، صورًا للورم الذي تم استئصاله في العمل الجراحي.

ويشهد القطاع الطبي في الكويت تطورًا وإنجازات نادرة في الشرق الأوسط، من بينها عملية زراعة قلب صناعي لطفل كويتي يبلغ من العمر 14 عامًا، أجريت قبل عام وهي الأولى في الشرق الأوسط، إضافة لعملية زراعة كبد في ذات الفترة لمريض مصاب بفشل تام بوظائف الكبد وهي الأولى في الكويت.