دراسة: الحروب المتوالية على غزة تفرز 7 مواليد مشوهين شهريًا

أدت الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وما حوته الأسلحة المستخدمة فيها من مواد كيماوية بالغة الضرر على الإنسان، إلى ولادة أطفال بعيوب وتشوهات خلقية بأعداد كبيرة.

ووفق دراسات أصدرتها وزارة الصحة في غزة، فقد كانت نسبة التشوهات قبل عام 2006 ثابتة ومتماشية مع الأرقام العالمية، (نحو 40 حالة لكل 1000 مولود)، لكنها ارتفعت بعد عام 2010 لتصبح قرابة 63 حالة تشوه لكل 1000 مولود، ثم حدثت زيادة أخرى بعد عدوان 2012، وزيادة أكبر بعد عام 2014 بنحو الضعفين، وزادت على 100 حالة لكل 1000 حالة ولادة خلال عام 2016، وهي في ارتفاع مستمر.

وفي الآونة الأخيرة لم يعد مستغربًا كما السابق، ولادة أكثر من طفل بإعاقة داخل الأسرة الواحدة، ومع ذلك لم يقدر الأهالي على رعاية أبنائهم ذوي الإعاقة لما يشكلونه من عبء اقتصادي واجتماعي على حد سواء، خاصة في الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة.

وفي حضانة مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، يرقد عدد من الأطفال الخدج، وبينهم صغار بأشكال غير طبيعية، تركهم ذووهم بعد ولادتهم بسبب العيوب الخلقية التي ولدوا فيها، ومن يحضر يأتي خجلًا من كثرة الاتصالات التي يتلقاها من العاملين داخل الحضانة، كما ذكر أحد الممرضين.

وقالت الطبيبة حنان الوادية رئيس قسم الحضانة، في المستشفى، إن ”أكثر التشوهات الخلقية التي يولد بها الصغار هي الرأس الكبير (استسقاء الرأس) أو بالشكل لاسيما الوجه، وكذلك تقرحات الجسد“، مشيرة إلى أن الحضانة شهريًا تستقبل من 5 لـ 7 حالات مشوهة.

وتابعت، في حديث مع ”إرم نيوز“، أن ”الكثير من الأهالي يرفضون أخذ صغارهم بسبب التشوهات الخلقية التي يولدون بها، حيث إن بعض الأمهات يكن غير مهيآت نفسيًا للتعامل مع الطفل ويخفن من النظر إليه فيتركنه ويهربن، وغالبًا ما تخشى الأمهات ولادة طفل آخر بذات التشوه“.

وأضافت أن ”بعض الأهالي يدركون ولادة طفل معاق، حيث يتبين لهم ذلك خلال مراجعة الأم لطبيبها في فترة الحمل، لكن مع ذلك يرفضونه، مضيفة أنه في الوقت ذاته هناك كثير من الأهالي يفاجئون خاصة الأم بالمولود، بينما الأب يبقى يجادل ويصرخ في الطاقم الطبي ويلقي اللوم عليه بولادة طفل بإعاقة“.

ومن المشكلات التي تواجههم في الحضانة، ذكرت الوادية، أن كثيرًا من الأهالي يرفضون جلب الحليب والمستلزمات الأخرى لصغارهم، ولا يرغبون بزيارتهم، الأمر الذي يؤثر على عملهم في الحضانة بسبب عدم وجود أسرّة كافية لرضع جدد.

وأوضحت أن الأطفال الذين يولدون بإعاقات ويرفض ذويهم استقبالهم يتم تحويلهم إلى مستشفيات للأطفال حتى حل مشكلتهم، موضحة أن هناك طفلًا ولد بتشوه خلقي بقي في الحضانة لمدة 7 أشهر حتى توفي دون أن يزوره أهله.

التفكير بالانتحار وإيذاء النفس

من جهتها، قالت الاختصاصية النفسية، حسناء الحسني، إنه ”من خلال الملاحظة فإن مزيجًا من الحسرة والألم يعتري الأبوين عند ولادة طفلهما بتشوهات خلقية، لاسيما لو كان الأول“، مضيفة: ”تبدأ مرحلة الدعم النفسي منذ اللحظة الأولى للتخفيف عن الأهالي، لكن غالبيتهم يرفضون الاستجابة بسبب وصمة العار والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل المجتمع المحيط بهم بأن ابنهم معاق“.

وتعزو الحسني عدم استيعاب الأبوين لطفلهم ذي التشوهات ”إلى قلة الوازع الديني، وإلى الوضع الاقتصادي الذي لا يسعفهم، حيث يعتقد الأهل أن ابنهم المعاق يكلفهم كثيرًا، والأولى بالنسبة لهم جلب احتياجات الأصحاء، لاسيما في حال عدم وجود مصدر دخل“.

وتابعت الاختصاصية النفسية، أن ”الأم عند إنجابها طفلًا معاقًا، تدخل في حالة اكتئاب وتفكر كثيرًا بالانتحار وإيذاء طفلها، والبعض منهن تدخل في عزلة وتفقد شهيتها للأكل وترفض رعاية صغيرها ولا تريد إنجاب طفل آخر“.

وقالت الحسني لـ ”إرم نيوز“، إن الأم تتعرض للصدمة منذ اللحظة الأولى لولادتها طفلًا مشوهًا، وتعتبره كائنًا غريبًا، فرغم مشاعر الأمومة لديها، تكون غير قادرة على تقبل شكله الغريب“، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الأهالي يتقبلون الذكر المشوه أكثر من الفتاة، رغم أن المجتمع لا يساعد على اندماج الجنسين، بسبب الإعاقة.

ولفتت الحسني أيضًا، إلى أن هناك بعضًا من الأهالي يتقبلون أطفالهم، مشيرة إلى أن غالبية الأهالي الذين يتقبلون الأمر، يعلمون قبل الولادة بوضع الجنين والتشوهات التي تعرض لها.