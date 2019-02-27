مادة تفوق الفلفل حرارة تقضي على هذا المرض

توصل فريق طبي في مستشفى ”بريغهام“ بالولايات المتحدة، إلى مركب كيميائي أطلق عليه اسم ”RTX“، واكتشف أنه يزيل آلام الركبتين المُزمن.

وأفادت نتائج الدراسة على هذا المركب بأنه أكثر فعاليةً من طرق العلاج التقليدية، ويُقلل من المضاعفات المتعلقة بآلام الركبتين على المدى الطويل.

وحقن الفريق عينة مرضى بالمادة الكيميائية، في نهايات عظم الساق والفخذ، حيث تقع النهايات العصبية، المسؤولة عن نقل إشارات الألم من المفصل التالف إلى الدماغ، ووجدوا أنه أوقف الألم في غضون 24 ساعة، واستمرت فعاليته لثلاثة أشهر.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تتشابه مادة ”RTX“ مع المركب النشط في الفلفل الحار ”كابسيسين“، والذي يُستخدم مسكنًا للآلام، ويحرق النهايات العصبية التي تنقل إشارات الألم، ولكن الاكتشاف الحديث يُعد أكثر حرقة وأكثر فعالية بألف ضعف.