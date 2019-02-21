وفاة ألفي شخص خلال شهر واحد جراء الأمراض المعدية في الصين

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، وفاة ألف و901 شخص جراء انتشار الأمراض المعدية، في عموم البلاد، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك بحسب تقرير ”الأمراض الوبائية والمعدية في عموم البلاد خلال يناير 2019“ والصادر عن اللجنة الصحية الوطنية الصينية.

وذكر التقرير أنه تم رصد أمراض معدية على مليون و143 ألف و574 شخصًا في عموم البلاد خلال الشهر الماضي.

ولفت إلى أن الأمراض المعدية تسببت في وفاة ألف و901 شخص، فضلا عن وفاة ألف و423 شخصًا بسبب الإيدز، و208 أشخاص بسبب السل، و68 بسبب التهاب الكبد الوبائي، و33 بسبب داء الكلب، و143 بسبب الإنفلونزا، بينما كان الإسهال، والزهري، والحمى النزفية الفيروسية، سببا لوفيات أخرى.

والتقرير المذكور لم يقدم أي معلومات حول أي مناطق أو مدن تنتشر فيها بكثرة تلك الأمراض المعدية.