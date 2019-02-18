دراسة جديدة تثبت تأثير الإفراط في التدخين على رؤيتك للألوان

أثبتت دراسة جديدة، العلاقة الوثيقة بين الإفراط في التدخين وتأثيره السلبي على قدرة المدخن على إدراك الألوان.

وأشارت الدراسة إلى أن من يدخن يوميًا أكثر من 20 سيجارة يتأثر جهازه البصري بشكل كبير.

ووفقًا لما نشره موقع Futurity العلمي، فإن الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة روتجيرز للصحة السلوكية، تشير إلى أن 63 شخصًا من عينة البحث يعانون من مشكلة كبيرة مع تمييز درجات الظل، وكذلك عدم القدرة على إدراك اللونية الخاصة بالألوان الأساسية، الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر، حيث إنهم يدخنون يوميًا ما يزيد عن 21 سيجارة.

بينما كان الوضع أفضل بالنسبة لـ71 شخصًا من العينة يدخنون أقل من 15 سيجارة يوميًا.

وأوضح ستيفن سيلفرستين، الدكتور المشرف على الدراسة، أن أدخنة السجائر تتكون من مكونات مدمرة للصحة وأنسجة وخبايا المخ.

وتابع: ”كما تؤثر على الفص الجبهي الأمامي للمخ المسؤول عن التفكير والحركة، وكذلك تبطئ من حركة ونشاط الإشارات العصبية في الجزء المسؤول عن الإبصار“.