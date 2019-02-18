تسجيل أول إصابة بـ“إنفلونزا الخنازير“ في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين، عن تسجيل أول إصابة بـ“إنفلونزا الخنازير“ في محافظة جندوبة، شمال غرب البلاد، لافتة إلى أن المصابة تتلقى رعاية صحية، وتتماثل للشفاء.

وأكد المدير الحكومي للصحة في محافظة جندوبة محمد رويس، أن ”التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على تلميذة، تبلغ من العمر 9 سنوات، بمنطقة عين دراهم، قد أثبتت إصابتها بإنفلونزا (إتش 1 إن 1)“، مشيرًا الى أن ”الضحية تقيم حاليًا في مستشفى الأطفال بباب سعدون، في العاصمة التونسية، وهي تتلقى العلاج وتتماثل للشفاء“.

وأوضح محمد رويس، أنه ”تم إجراء التحاليل على عدد من تلاميذ المدرسة، وعائلة الطفلة المصابة، وقد ثبتت سلامتهم جميعًا من العدوى“.

ودعا الطبيب التونسي البارز، الدكتور خالد كبّوس، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، وزارة الصحة التونسية إلى ”النفير لمواجهة هذا المرض الخطير، قبل أن يتفشى ويصبح وباءً“.

وأضاف كبّوس، أن ”انتقال عدوى إنفلونزا الخنازير تمرّ بشكل سريع، وبنفس أعراض حالات الإنفلونزا العادية“، داعيًا المواطنين إلى ”عدم الاختلاط بالتجمعات البشرية في الأماكن التي تنتشر بها إنفلونزا الخنازير“.

وأشار الطبيب التونسي، إلى أنّ ”خطوة هذا المرض تكمن في عدم ظهور أعراض خاصة به، بما يصعب اكتشافه مبكرًا“، معتبرًا أن ”الحوامل والأطفال والمسنين، والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس“.

ويُعرف فيروس(إتش 1 إن 1)، باسم إنفلونزا الخنازير، وهو أحد أنواع فيروسات الإنفلونزا التي قد تشكل خطرًا على بعض الأشخاص، مثل المصابين بأمراض مزمنة والمسنين.