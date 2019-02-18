الصحة العراقية تكشف عن مرض نادر أصاب امرأة في الأنبار.. هذا ما فعله بجسمها؟

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن إصابة امرأة في محافظة الأنبار، غرب العراق، بمرض نادر.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن ”الطواقم الطبية في مستشفى الرطبة العام بمحافظة الأنبار، شخصت حالة نادرة تحدث بنسبة واحد لكل مئة ألف شخص، وهي بما يعرف بمرض ”أديسون“، والذي يحول لون الجلد إلى داكن، لامرأة تبلغ من العمر 40 عامًا. وأدخلت المرأة إلى الردهة الباطنية بالمستشفى، وكانت تعاني من ألم في البطن وغثيان، وحالة من الكسل والخمول، وألم في عضلات الجسم والمفاصل“.

وقال الأخصائي في الأمراض الباطنية الذي شخص الحالة، الدكتور أحمد عبدالجبار، وفق بيان الصحة العراقية: إن ”مرض أديسون يحدث بنسبة واحد لكل مئة ألف شخص، وتعود أسباب ذلك إلى أن مناعة الجسم تهاجم الجسم نفسه والغدد الكظرية، فيقل أو ينعدم إفراز الكورتيزول والألدوستيرون“، مضيفًا أن ”الخلل في هذه الحالة يكمن في الغدد الكظرية نفسها، وليس نتيجة لأخذ أو تناول علاج الستيرويدات أو خلل بالغدة النخامية التي تسيطر وتنظم عمل الغدد جميعًا“.

وأضاف الدكتور عبدالجبار، أن ”انعدام وجود الكورتيزول يؤدي إلى زيادة هورمون ACTH الذي تفرزه الغدة النخامية، والذي له تأثير على الهورمون المسؤول عن الصبغة الجلدية MSH؛ لذا يتحول جلد المصاب إلى اللون الداكن، وهذا ما يفرق مرض أديسون عن الأسباب الأخرى لنقص إفراز الكورتيزول“، مبينًا أن ”العلاج هو تعويض الهورمونات التي قلت أو فقدت، وهي الكورتيزول وأحيانًا الألدوستيرون“.