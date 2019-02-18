العراق.. مخاوف من تفشي ”داء الكلب“ بعد تسجيل إصابات بين المواشي

أبدى مزارعون وأصحاب مواشٍ في محافظات البصرة وميسان وذي قار، جنوب العراق، مخاوفهم من انتشار ”داء الكلب“، بين مواشيهم، على إثر ظهور عدد من الإصابات.

وكشف أحمد التميمي، وهو موظف في دائرة الطب البيطري في البصرة، أن المديرية شهدت خلال الأيام الماضية مراجعة عدد كبير من أصحاب المواشي في المحافظة، من أجل فحص أغنامهم وأبقارهم تحسبًا من إصابة بعضها بـ“داء الكلب“.

وقال التميمي في تصريحات صحفية، إن ”دوائر الطب البيطري شخَّصت حالات قليلة، وهذا يعني أن المرض موجود، وقد يؤدي إلى ازدياد الحالات“ مستقبلاً.

وبيَّن أن ”مديرية صحة المحافظة أبرقت لوزارة الصحة في بغداد، بشأن الموضوع، واتخاذ اللازم“.

من جانبها قالت الطبيبة عبير الوردي، من دائرة صحة ذي قار، إن ”الكوادر الطبية المتخصصة بالصحة الحيوانية، أعدمت يوم أمس بقرة، بعد تسجيلها بأنها مصابة بداء الكلب“.

وبيَّنت الوردي في تصريح صحفي أن ”النتائج التحليلية المختبرية الأولية أظهرت أن بقرة واحدة في المحافظة مصابة، فيما تعمل الكوادر الطبية على معرفة ما إذا كان هناك مواشٍ تأثرت بهذا المرض أو نقلت إليها العدوى“.

وداء الكلب مرض فيروسي يسبب إلتهابًا حادًّا في الدماغ، ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار، وهو مرض حيواني المنشأ؛ أي أنه ينتقل من فصيلة إلى أخرى، من الكلاب إلى الإنسان مثلًا، وينتقل غالبًا عن طريق عضة من الحيوان المصاب.

يؤدّي داء الكلب للوفاة عندما يصيب الإنسان بمجرد ظهور الأعراض، إلا في حال تلقيه الوقاية اللازمة ضد المرض.