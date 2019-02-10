منى زكي تكشف لـ ”إرم نيوز“ أهم عوامل الشفاء من السرطان (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية منى زكي، أن هناك تحديات تواجه الحملة التوعوية التي تقودها لمحاربة سرطان الثدي.

وقالت لـ ”إرم نيوز“، إن المشكلة الوحيدة التي تواجه المترددات على مستشفى بهية هي قائمة الانتظار، لكثرة عدد المصابات ووجود مستشفى واحد، وهو ما تحاول الحملة التغلب عليه من خلال بناء فرع آخر للمستشفى قريبًا.

وأضافت أنّ دعم مثل هذه الأعمال الخيرية ينبع دائمًا من داخلها دون وجود أي ضغوط من أي جهة.

وشددت الفنانة المصرية على ضرورة رفع الحالة النفسية داخل كل سيدة مريضة؛ لأنها هي أساس علاج العديد من الأمراض، لافتة إلى أن السيدات يتميزن بالقوة والإصرار، وفوق كل ذلك لا بد من الثقة بالله للشفاء من هذا المرض.

وتنفذ منى زكي الحملة التوعوية بالتعاون مع مستشفى ”بهية“، وكانت قد قامت برعاية حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي كان لها تأثير إيجابي في كشف العديد من الحالات مبكرًا وتحقيق نسبة شفاء كبيرة.