طلقة بندقية صغيرة تصيب فتاة بالصمم 11 عامًا (صور)

اكتشف أطباء طلقة بندقية من نوع BB، في أذن امرأة بريطانية كانت قد تعرضت للصمم الجزئي لمدة 11 عامًا.

وذهبت جيد هاريس ، البالغة من العمر 28 عامًا، إلى مستشفى في “بليموث” بعد معاناتها من الألم، وعدم سماعها بشكل صحيح، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعثر المسعفون على طلقة بندقية عبارة عن كرة صغيرة في قناة الأذن اليسرى، وبعد أن استخدم الأطباء خطافًا معدنيًا لإخراج الرصاصة تمكنت من السماع على الفور بشكل أكثر وضوحًا، وبدا صوتها مختلفًا.

وبمجرد أن رأت الكرة، تذكَّرت على الفور وهي تلعب ببندقية BB في حفل منزل عندما كانت في السابعة عشرة من العمر.

ولأكثر من عقد من الزمان، أُجبرت هاريس إلى الاستماع للتلفزيون بأعلى صوت، وكانت تطلب دائمًا من الناس تكرار كلامهم.

وقالت:”كان الجميع يطلبون مني دائمًا أن أتحدث بصوت منخفض لأنني كنت أصرخ كثيرًا بسبب عدم سماع نفسي، وكان الأمر محرجًا للغاية”.

وأضافت:”استمر ذلك إلى مدة 11 عامًا، وكان الجميع يضحكون دائمًا، ويقولون إنني بحاجة إلى التحقق من سمعي”.

وخلال موعد الفحص، أوصى الأطباء بإزالة “تراكم الشمع”، وعندما ذهبت لإزالته تبيَّن أن الأمر أكبر من ذلك، وأن هناك شيئًا يسد قناة الأذن.