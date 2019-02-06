أفغانستان تحظر استيراد الدواجن من إيران بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة الأفغانية، حظر استيراد الدواجن ومنتجاتها من إيران مؤقتًا، في ظل انتشار مرض إنفلونزا الطيور في مناطق شمال إيران.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته الأربعاء، أن “هذا القرار جاء وفقًا لتقرير منظمة الطب البيطري الإيرانية ومنظمة الصحة العالمية التي أكدت انتشار مرض أنفلونزا الطيور في مناطق شمال إيران”، بحسب شبكة “بي بي سي فارسي”.

وأشارت الشبكة إلى أنه “وفقًا للقانون في أفغانستان يتم تفعيل هذا الحظر لمدة 21 يومًا، فيما يتم اتخاذ القرار برفع هذا الحظر أو استمراره بعد متابعة وضع الحالة المرضية للطيور في إيران”.

وتابعت أن “وزارة الزراعة الأفغانية قالت إن مرض انفلونزا الطيور استوطن عددًا من المزارع في العام الماضي عن طريق ورود الطيور المهاجرة، فيما عملت السلطات على منع انتشار هذا المرض”.