إعدام طيور بعد إصابتها بـ”إنفلونزا” في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للزراعة في الكويت، عن إصابة عدد من الطيور في سوق الري بإنفلونزا الطيور، تم على إثره تشكيل فرق متخصصة للتخلص منها، وإغلاق السوق حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بتنظيف الموقع وإزالة جميع الطيور، وتشكيل فرق متخصصة من وزارة الداخلية وشرطة البيئة وبلدية الكويت لإزالة الطيور المصابة وإعدامها وإبعادها، وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وقال نائب المدير العام في الهيئة الدكتور علي القطان، إن “الهيئة قامت بالإجراءات فور إبلاغها عن وجود المرض في الطيور، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية ومربي الطيور، مبينًا استمرار الحملات لمحاربة هذا المرض والقيام بجولات متكررة للسوق للتأكد من خلو الطيور من المرض”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من داخل السوق المخصص لبيع الطيور أثناء قيام الفرق المتخصصة برش الأدوية على الأقفاص الخاصة بالطيور وأبواب المحلات.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن وزارة الصحة “تأكيدها خلو البلاد من أي إصابات بشرية بالمرض، مشيرةً إلى تواصل التنسيق بين الوزارة وهيئة الزراعة، مع الاستعداد لأي طارئ بهذا الخصوص”.

ويعتبر مرض إنفلونزا الطيور من الأمراض الفيروسية المعدية، يصيب الطيور أساسًا وقد ينتقل للإنسان ويتسبب أحيانًا بحالات الوفاة.