مصر تعلن عن خطة قومية لمكافحة السرطان

تعتزم الحكومة المصرية إطلاق حملة قومية لمكافحة مرض السرطان خلال الفترة المقبلة، أسوة بالحملة القومية للقضاء على الفيروسات الكبدية التي تطبقها مصر خلال الفترة الحالية، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للسرطان.

وقالت وزيرة الصحة والسكان في مصر، الدكتورة هالة زايد، إن الحكومة تضع خطة قومية لمكافحة السرطان دون أن تكشف عن تفاصيلها.

وبحسب بيان صادر اليوم عن وزارة الصحة المصرية، فإن “زايد” أكدت إن أحد أهم مسببات الأورام السرطانية هي الإصابة بـ”فيروس سي”، حيث يؤدي في الحالات المتأخرة من الإصابة لـ”سرطان الكبد”.

وأشارت إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف والقضاء على فيروس سي “100 مليون صحة”، ستخفض نسب الإصابة بالسرطان في مصر، مؤكدة أن المبادرة تعد تجربة رائدة ومثال يحتذى به للوقاية وستخفض نسب الإصابة بأورام الكبد والتي تعد أعلى نسب إصابة بالسرطان في مصر.

أما المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، الدكتور خالد مجاهد، قال إن وزيرة الصحة وجهت بتدريب الأطباء والأطقم الطبية العاملة في مجال الأورام في الداخل والخارج لرفع كفاءتهم المهنية، لافتًا إلى أن الوزيرة تشرف على تنفيذ الخطة خطوة بخطوة.

وأضاف أن خطة الوزارة تهدف لمحاربة السرطان والأورام على أحدث نظم العلاج العالمية.

وفي البيان ذاته، أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الأورام في مصر، أنه تم إنشاء 14 مركزاً متخصصاً على مستوى جميع محافظات الجمهورية لرعاية مرضى الأورام وعلاجهم، مشدداً على أن الوزارة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى.

وأضاف “هاشم”، أنه تم تجهيز المراكز الـ14 بكل إمكانيات العلاج سواء كيماوي أو إشعاعي أو جراحات متقدمة، فضلاً عن تواجد العديد من المراكز المتميزة التابعة للجامعات، والقوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر “هاشم” أن هذه المراكز تتبع في العلاج، بروتوكولات العلاج العالمية، مؤكداً علي دور الوزارة في تقليل نسبه الإصابة بالمرض، باستخدام برنامج الكشف المبكر عن المرض، وعمل قوافل تجوب محافظات مصر للكشف عن الأورام.

ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للسرطان، والذي يواكب 4 فبراير من كل عام.