بعد 3 أشهر من عملية فصلهما.. التوأمتان “نيما وداوا” تحرزان تقدمًا هائلًا في التعافي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لقطات رائعة من حياة التوأمتين الملتصقتين سابقًا ناما وداوا، وكيف حققتا تعافيًا مذهلًا بعد 3 أشهر فقط من عملية فصلهما التي غيَّرت حياتهما.

وكانت التوأمتان البالغتان من العمر 18 شهرًا، ملتصقتين من أسفل الصدر والبطن، وقد تمَّ إجراء الجراحة في نوفمبر بمستشفى الأطفال الملكي في ملبورن.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الخميس، أن الطفلتين تتكيفان بشكل جيد مع استقلالهما الجديد، وتتحركان بحرية مثل أي طفل في عمرهما.

وقالت إليزابيث لودج، المديرة التنفيذية لمؤسسة فرست للأطفال، إنه “ستحتاج الطفلتان إلى بعض المساعدات الغذائية الإضافية وبعض العلاج الطبيعي للمساعدة في تعافيهما، وإنه لا يفصلهما سوى أسابيع عن عودتهما للمنزل”.

وعبَّرت والدة الطفلتين عن فرحتها الغامرة بشفاء توأمتيها وبأنباء عودتهما للبيت، حيث أطفالها الأربعة الآخرون وزوجها.