انفراجة طبية ثورية.. نجاح إنماء أوعية دموية بشرية في المعمل (صور)

في انفراجة طبية ثورية تمكن مجموعة من باحثي جامعة كولومبيا البريطانية من إنماء أوعية دموية بشرية صحية في المختبر لأول مرة.

يمكن أن يكون لهذا الابتكار المذهل تأثيرًا كبيرًا على أبحاث علاجات الأمراض الوعائية، بما في ذلك مرض السكري.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيسمح الإنجاز الجديد للباحثين بدراسة واختبار العقاقير الجديدة بسهولة أكبر.

وقال كبير مؤلفي الدراسة “جوزيف بيننجر”، مدير معهد علوم الحياة في جامعة كولومبيا البريطانية: “القدرة على بناء أوعية دموية بشرية من الخلايا الجذعية إنجاز ثوري، فكل عضو في جسمنا مرتبط بنظام الدورة الدموية”.

وأوضح: “من شأن هذا الابتكار أن يسمح للباحثين بالكشف عن مسببات وعلاجات مجموعة متنوعة من أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل التئام الجروح والسكتة الدماغية والسرطان والسكري”.

صُممت الأوعية الدموية الاصطناعية لتحاكي الأوعية الدموية البشرية، وعند زراعتها في الفئران تطورت إلى أوعية دموية بشرية تعمل بالكامل بما في ذلك الشرايين والشعيرات الدموية.

ومن شأن هذا الاكتشاف أن يمكّن الأطباء من إنماء نظام وعائي بشري كامل في جسم حيوان قبل زراعته في الإنسان.