“الحمى القلاعية” يثير استنفار السلطات المغربية

أعلنت السلطات الصحية في المغرب، مساء الخميس، انتشار وباء الحمى القلاعية التي تصيب الأبقار في إقليم “الفقيه بن صالح” وسط المملكة.

وقال بيان صادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية (حكومي)، إن “التحريات السريرية والمخبرية التي أجريت يوم 7 يناير 2019 على أبقار مشتبه بإصابتها بهذا المرض في إقليم الفقيه بن صالح، أثبتت إصابتها فعلًا بهذا المرض الخطير”.

وأضاف المكتب أنه اتخذ “مجموعة من التدابير اللازمة لتفادي انتشار هذا المرض، بتعاون مع السلطات المحلية، منها: إتلاف جميع الأبقار والأغنام المصابة بالمنطقة، وتلقيح الأبقار المتواجدة حول البؤرة، والإغلاق المؤقت لأماكن تجمع الأبقار والأغنام بمحيط المنطقة”.

وقررت السلطات المغربية إجراء بحث ميداني لمعرفة مصدر المرض وتتبع مسار الأبقار المصابة، والقيام بتقصي ميداني بالمنطقة حول الحالة الصحية، وتعزيز المراقبة الصحية للقطيع على الصعيد الوطني.

ويعتبر “الحمى القلاعية” مرضاً فيروسياً يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، وهو معدٍ جدًا بالنسبة للحيوانات وخاصة الأبقار، وينتقل بينها عبر الهواء أو الاتصال المباشر.