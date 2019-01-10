مليون و300 ألف إيراني يعانون من الصرع في ظل غياب العلاج

أعلن رئيس الجمعية الإيرانية لأمراض الصرع، حسين باكدامن، اليوم الخميس، وجود مليون و300 ألف شخص في إيران يعانون من الصرع، مضيفًا أن 400 ألف منهم يعانون من قلة العلاج وغيابه في بعض الحالات.

ووفقًا لوكالة أنباء “مهر” الحكومية، التي نقلت عن باكدامن الذي يترأس المؤتمر الدولي الخامس عشر للصرع الذي سيقام في طهران، في 23 من يناير/ كانون الثاني الجاري، قوله إن “مليونًا و300 ألف شخص في إيران يعانون من الصرع، منهم 400 ألف يعانون من قلة العلاج وغيابه في بعض الحالات”.

وأضاف: “في البلدان الأوروبية والأمريكية، تعد الأبحاث والعلاجات الخاصة بالصرع مكلفة، لكن إيران لا تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث لتشخيص وعلاج هؤلاء المرضى”.

وبين المسؤول الإيراني أن ارتفاع معدلات الحوادث المرورية في البلاد هي واحدة من الأسباب الرئيسية للصرع، وقال: “إن عدد المصابين بالصرع في بلدنا يبلغ ضعفي أو ثلاثة أضعاف عدد المصابين به في البلدان النامية”، مضيفًا أن “إيران تحتاج إلى 15 مليار دولار من أجل تشخيص وعلاج الصرع”.

من جانبه، قال داريوش نسبي طهراني، مؤسس جمعية الصرع الإيرانية: “إن علاج المرضى المصابين بالصرع مختلف، لكن الطريقة الرئيسية لعلاج هؤلاء المرضى هي تقديم العلاج”.

وأضاف نسبي طهراني: “قد يعاني مريض الصرع الذي يتناول دواء معينًا من نوبات صرعية إذا تم تغيير الدواء؛ بسبب عدم قدرة وزارة الصحة الإيرانية من توريد بعض الأدوية من الخارج في ظل العقوبات”.