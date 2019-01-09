في حالة ولادة نادرة.. مصرية تنجب 5 توائم

أنجبت سيدة مصرية في العقد الثالث من العمر، اليوم الأربعاء، 5 أطفال في عملية ولادة قام بها فريق طبي مكون من 7 أطباء داخل مستشفى حكومي بمحافظة قنا، في صعيد مصر جنوب البلاد.

وشهد مستشفى قنا قدوم السيدة التي تقيم في مدينة دندرة بالمحافظة في حالة صحية جيدة قبل عملية الولادة، حيث أكد الأطباء أن السيدة لم تقم بأي عمليات حقن مجهري، وسبق لها الإنجاب بشكل طبيعي للغاية مرة واحدة فقط قبل هذه العملية.

وأنجبت السيدة أطفالها الخمسة (4 ذكور وأنثى)، وهم بحالة صحية جيدة، حيث تراوحت أوزانهم ما بين كيلو و200 غرام – كيلو و600 غرام، في الوقت الذي أكد فيه الأطباء خروج السيدة من المستشفى خلال ساعات.

وضم فريق الأطباء 3 أطباء نساء، وطبيبين أطفال، وطبيبين تخدير، إلى جانب طاقم عمل التمريض.