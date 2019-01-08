اكتشاف الجينات المسؤولة عن الإخلاص الزوجي

رصد مجموعة باحثين في جامعة “تكساس” الأمريكية 24 جينًا من جينات يُعتقد أنها المسؤولة عن اختيار بعض الأنواع لشريكة واحدة فقط.

وتتزاوج بعض الحيوانات مع العديد من الشركاء في كل موسم، بينما يبقى البعض الآخر مع شريك واحد طوال عمره.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون أن الذكور أحادية الزوجة يختلفون في بعض الجينات عن الذكور متعددي الزوجات.

وفي البحث درس الباحثون 10 أنواع من الحيوانات، 5 من سلالات أحادية التزاوج، و5 آخرين من نوع قريب متعدد الزوجات، بما في ذلك 4 ثدييات، وطائرين، وضفدعين وسمكتين.

وعرّف الباحثون الحيوانات أحادية الزوجة بأنها تشكل علاقة مع شريكة واحدة لموسم واحد على الأقل، كما يشمل التعريف الكائنات التي عادةً ما تتزاوج مع شريكة واحدة ولكنها تتزاوج أحيانًا مع أخرى.

وقالت ريبيكا يانغ، الباحثة في قسم علم الأحياء التكاملي في جامعة تكساس، والمؤلفة الأولى للدراسة: “تمتد دراستنا إلى 450 مليون سنة من التطور، وهي الفترة التي اشتركت فيها جميع هذه الأنواع في سلف مشترك”.

فحص الباحثون نشاط الجينات عبر الجينوم في الأنواع العشرة، باستخدام تقنية تسلسل الحمض النووي الريبي وعينات الأنسجة من 3 أفراد من كل نوع، وتوصلوا إلى 24 جينًا في أدمغة الذكور أحادية الشريك، والتي تدفعهم للارتباط بشريكة واحدة على المدى الطويل.