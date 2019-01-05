ابتكار جهاز يساعد في حل مشاكل الخصوبة لدى الرجال (صورة)

ابتكر فريق من العلماء البولنديين، جهازًا من شأنه تبريد الخصيتين لعلاج مشاكل الخصوبة لدى الرجال.

ويلجأ الرجال الذين يواجهون مشكلات الخصوبة للعديد من العلاجات المتاحة، من التلقيح الاصطناعي إلى العلاج الهرموني، ولكن الآن هناك علاج جديد يظهر على الساحة.

بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يعمل جهاز “كول مين” على تبريد الخصية؛ لحماية الحيوانات المنوية من التلف.

يكلف الجهاز حوالي 280 جنيهًا إسترلينيًا، وهو سهل الاستخدام، فكل ما عليك فعله هو ارتداء الجهاز وتثبيته بالحزام على الخصيتين، ليحافظ على درجة حرارتهما المثالية.

وينصح الخبراء بارتداء الجهاز لمدة 12-16 ساعة في اليوم، لمدة 3-4 أسابيع لرؤية النتائج، وذلك من خلال التعامل مع المسبب الرئيسي للعقم في الرجال، وهو ارتفاع درجة حرارة الخصيتين أثناء القيادة أو الجلوس.

كما يساعد الجهاز على علاج دوالي الحبل المنوي، وهي عبارة عن أوردة متضخمة داخل كيس الصفن، وتصعب تنظيم درجة حرارة الخصية.