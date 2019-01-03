الجزائر تستنفر “صحيًا” إثر اكتشاف بؤرة جديدة لوباء الحصبة 

تعيش الجزائر حالة من الاستنفار الصحي؛ إثر كشف وزارة الصحة عن رصد إصابات جديدة بوباء الحصبة الألمانية (البوحمرون) في عدد من محافظات البلاد.

وقال وزارة الصحة، الخميس، إن عددًا غير محدود من الإصابات جرى تسجيلها عبر عدة محافظات (لم يتم ذكر عددها وموقعها الجغرافي).

وسجلت الجزائر في العام 2018، إصابة 23 ألف حالة و6 وفيات عبر 12 محافظة، وانتقل الوباء بشكل غريب من جنوب الجزائر إلى وسطها، وسط غياب حكومي مثير للجدل، على نحو أغضب الشارع المحلي بسبب غياب التغطية الصحية اللازمة، وصراع الفقراء الكارثي مع داء قديم لم يعد موجودًا إلا في الجزائر.

ويتواصل الإرباك العام باتساع المخاوف من تبعات الإهمال الرسمي، حيث يتهم الشارع المحلي حكومتهم باللامبالاة والغياب التام، متناسية واجبها في تأمين الصحة العمومية، دون فتح تحقيقات وبائية لمعرفة أسباب عودة وباء الحصبة للظهور.

واتفق رئيس نقابة ممارسي الصحة العامة إلياس مرابط مع نقيب الأطباء الأخصائيين محمد يوسفي، على ضرورة تحرك الدوائر الرسمية بقوة لتفادي حدوث مآسٍ مشابهة لما اكتوى به مواطنوهم الذين يقطنون في جيوب الفقر.

ويقرع متابعو الشأن الصحي بالجزائر أجراس الإنذار، خصوصًا في ظل تردي الخدمات رغم إنفاق مئات المليارات منذ عام 2002 وبدء الحكومة برنامجها لعصرنة المشافي وأنسنة العلاج.