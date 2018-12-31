دراسة بريطانية تكتشف الجين المرتبط بالضعف الجنسي وعدم الانتصاب

اكتشف علماء بجامعة أوكسفورد البريطانية، في دراسة رائدة قاموا بها الشهر الجاري، أسباب الضعف الجنسي، وارتباط جين وحيد بذلك.

وشملت الدراسة تحليل جينوم 6 آلاف رجل اعترفوا بالإصابة بحالة الضعف الجنسي، لمساعدة العلماء على تحديد العامل الوراثي المرتبط بضعف الانتصاب.

وقارن باحثون بين الخصائص الجينية للمتطوعين مع غير المصابين بهذه الحالة، واكتشفوا أن الطفرات في جين واحد لعبت دورًا هامًا في الإصابة بالضعف الجنسي.

ويعتقد أن الجين المعني الذي يدعى “سيم1” هو الجين الأول المرتبط بضعف الانتصاب.

كما قدمت نتائج الدراسة رؤى حول الأسس البيولوجية وأسباب ضعف الانتصاب، والتي قد تساعد في تطوير علاجات لهذه الحالة الشائعة.

وعلى الرغم من أن العوامل النفسية تلعب دورًا في الضعف الجنسي، إلا أن المشكلات الجسدية غالبًا ما تكون سببًا لهذه الحالة.

ويعتبر التدخين الذي يدمر الأوعية الدموية الصغيرة أحد الأسباب لذلك.

ووفقًا لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا، فإن معاناة معظم الرجال في بعض الأحيان من عدم الانتصاب، قد يعزى إلى الإجهاد أو التعب أو القلق أو شرب الكثير من الكحول، وهذا الأمر “لا يدعو للقلق”.

لكن تكرار حدوث هذه الحالة قد يكون بسبب مشاكل جسدية أو هرمونية أو عاطفية.

وتوصي الهيئة بالعمل على إنقاص الوزن، إذا كنت من ذوي الوزن الزائد، والتوقف عن التدخين، وتناول غذاء صحي، وممارسة الرياضة يوميًا، والحد من التوتر والقلق.

وتنصح الهيئة الصحية بعدم ركوب الدراجات أكثر من 3 ساعات في الأسبوع، وعدم شرب الكثير من الكحول.

ويعتبر السن أحد العوامل المرتبطة بهذه الحالة، حيث يؤثر ضعف الانتصاب على نحو 40 ٪ من الرجال فوق سن الـ 60.