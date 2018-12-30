“وباء غامض” أدى لنفوق مواش يثير قلقًا بالجزائر (صور)

تعيش 12 محافظة جزائرية حالة من القلق؛ بعد تسبب وباء غامض في نفوق ما لا يقل عن 1200 رأس ماشية، بحسب إحصائيات رسمية، بينما يتحدث مزارعون عن أرقام تفوق 3 آلاف رأس.

واستنادًا إلى بيانات وزارة الزراعة الجزائرية، فإنّ وباء “صغار المجترات” تسبّب في هلاك 1200 رأس ماشية في الأربعة جهات من البلاد، وبشكل خاص في محافظات: بسكرة، الجلفة، أم البواقي، تبسة، المدية، سعيدة، سيدي بلعباس، تيارت، الأغواط، النعامة وتلمسان.

وأعلن مدير المصالح البيطرية بوزارة الزراعة الجزائرية، كريم قدور الهاشمي، عن رصد نحو 170 مليون دولار لتلقيح 25 مليون رأس ماشية ضدّ الوباء، في مستهل العام الجديد 2019.

ويتزامن مع ذلك قلّق إضافي؛ غداة ورود أنباء عن انتشار داء الحمى القلاعية في 3 محافظات، هي: البليدة، تبسة والجلفة.