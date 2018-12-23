والدة توأم سيامي تنزاني تشهر إسلامها بعد نجاح عملية فصلهما في السعودية (فيديو)

أشهرت والدة توأم سيامي تنزاني، مساء اليوم الأحد، إسلامها داخل أحد المستشفيات الكبيرة في مدينة الرياض، بعد نجاح عمليات جراحية أجريت لفصل توأمها على يد فريق طبي سعودي.

ونجح جراح فصل التوائم السيامية العالمي، الدكتور عبدالله الربيعة، في إنهاء مراحل فصل التوأمين، “أنيشيا وملينيز” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

في مشهد مؤثر.. والدة التوأم السيامي التنزاني تعلن إسلامها بعد نجاع عملية الفصل بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في #الرياض#إرم_نيوز #السعودية (المصدر: @fayez_malki) pic.twitter.com/VxffJv1Xx5 — إرم نيوز (@EremNews) December 23, 2018

وأظهر مقطع فيديو نشره الفنان السعودي فايز المالكي الذي رافق رئيس الفريق الطبي، الدكتور الربيعة وهو يلقن والدة التوأم السيامي، الشهادتين، بعد أن أبدت موافقتها على إعلان إسلامها.

ورددت الأم التنزانية الشهادتين وهي جالسة برفقة مترجمة، بينما كان الدكتور الربيعة في استراحة على ما يبدو بعد ساعات عمل طويلة في فصل التوائم، بينما يواصل الفريق الطبي مراحل أخرى من العملية.

والتوأم طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضًا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي.

وتوقع الربيعة قبل البدء في إجراء العملية أن تكون نسبة النجاح 60% بعد عملية تستغرق قرابة 13 ساعة ونصف الساعة، وتنفذ عبر تسع مراحل بمشاركة 32 متخصصًا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.

وأصبحت السعودية قبلة لإجراء عمليات فصل التوائم السيامية برعاية رسمية، حيث أجرى برنامج فصل التوائم السيامية نحو 47 عملية سابقة في المملكة تكللت بالنجاح.