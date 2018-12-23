بالفيديو.. بدء عملية فصل توأم سيامي تنزاني في السعودية

بدأ فريق طبي وجراحي متخصص في عمليات فصل التوائم السيامية اليوم الأحد، إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني أنيشيا وملينيز في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض.

ويرأس الفريق الطبي والجراحي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

‏وكان الدكتور الربيعة، أوضح في وقت سابق لوكالة الأنباء السعودية، أن التوأم طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضًا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي.

صباح الخير …

النحومية والشهرة حين تتحول إلى وطنية وإنسانية .. يعطيك العافية يا @fayez_malki pic.twitter.com/os6LazsZzx — عادل ابوحيمد (@adilabuhaimed) December 23, 2018

وتوقع أن تكون نسبة النجاح 60% بعد عملية تستغرق قرابة 13 ساعة ونصف الساعة، وتنفذ عبر تسع مراحل بمشاركة 32 متخصصًا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، لافتًا إلى أن برنامج فصل التوائم السيامية أجرى نحو 47 عملية سابقة تكللت بالنجاح.