حمى الضنك والشيكونغونيا وفيروس زيكا وحوش صغيرة تهدد البشر (فيديو إرم)

حمى الضنك والشيكونغونيا وفيروس زيكا أمراض تتحدر من عائلة فيروسات واحدة، وهي تنتقل عن طريق لسعة بعوض من نوعي الزاعجة المصرية والنمر الآسيوي.

وتتواجد الزاعجة المصرية بشكل رئيس في المناطق المدارية في حين تستوطن بعوضة النمر الآسيوي في المناخات المدارية والمعتدلة مجتاحة بذلك الأميركيتين وحتى القارة الأوروبية.

ولهذه الأمراض الثلاثة أعراض مشتركة كالحمى والصداع والأوجاع الشبيهة بأوجاع الإنفلونزا، وفي التفاصيل قد يسبب مرض الشيكونغونيا آلاماً في المفاصل، إلا أنها تتلاشى عادة بعد مرور أيام أو أسابيع.

أما فيروس زيكا، الذي لم يتفرغ العلماء لدراسته بشكل معمق بعد فإنه يصعب التعرف إليه وغالبًا ما يمر من دون جذب أي انتباه. وتكون أعراضه خفيفة وقد تشمل الطفح الجلدي والتهاب الملتحمة.

خطر الفيروس يهدد بشكل خاص النساء الحوامل، فقد لوحظت حالات صغر الرأس لدى حديثي الولادة خلال فترات تفشي الفيروس.

من جهة أخرى، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نصف سكان الأرض معرضون للإصابة بحمى الضنك وحمى الضنك الوخيمة هي من بين الأسباب الرئيسة المؤدية إلى الاعتلال الخطير والوفاة في صفوف الأطفال في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وعندما يصاب شخص بحمى الضنك يكتسب مناعة مدى الحياة ولكن إزاء نمط واحد من بين أنماط الحمى الأخرى، وتبقى أفضل وقاية من هذه الأمراض تجنب لسعات البعوض.

وفي المناطق الأكثر عرضة لخطر هذه الفيروسات ينصح السكان بإفراغ حاويات المياه وتنظيفها أو تغطيتها وذلك بهدف الحد من أماكن تكاثر البعوض.