اُكتشف صدفة.. علاج واعد لسرطان الدم المستعصي

توصّل باحثون من معهد “ويلكوم سانجر” لعلوم الوراثة، وجامعتي “كامبريدج” و”نوتنغهام” في بريطانيا، إلى اكتشاف علاج ثوري يمكنه القضاء على مرض سرطان الدم القاتل “اللوكيميا النخاعية الحادة”، وبإمكانه أن يكون بديلًا واعدًا للعلاج الكيميائي غير الفعّال في الحالات المستعصية.

وذكرت صحيفة “ذا صن البريطانية”، اليوم الأربعاء، أن الباحثين اكتشفوا عن طريق المصادفة، مركبًا فعّالًا في قطرة مطورة لعلاج مرض الأوعية الدموية في شبكية العين، يُمكنه التخلص من سرطان الدم غير القابل للعلاج، بدون الإضرار بخلايا الدم السليمة.

وتُعد “اللوكيميا النخاعية الحادة”، شكلًا من أشكال سرطان الدم والذي يُصيب جميع الأعمار، ويتغلغل في خلايا نخاع العظام، ويتسبب بإرهاق الجسد وأعراض مختلفة منها “البشرة الشاحبة، والتعب، والنزيف والالتهابات المتكررة.”