طائرة تعود أدراجها بعد نسيان قلب بشري فيها

المصدر: ا ف ب‎

عادت طائرة تابعة لشركة “ساوث ويست” الأمريكية، كانت تقوم برحلة بين سياتل ودالاس أدراجها، بعد نسيان قلب بشري فيها موجه لعملية زرع في مستشفى في سياتل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكانت الطائرة قطعت مسافة 950 كيلومترًا من أصل 2500 الأحد، عندما اكتشف طاقمها أن القلب الذي نقل من كاليفورنيا والموجه إلى مستشفى في سياتل لا يزال فيها.

وقال الناطق باسم شركة الطيران، دان لاندسون:”بعد أن أدركنا الخطأ، بادرنا إلى العودة إلى سياتل”.

وذكرت صحيفة “سياتل تايمز”، أن قائد الطائرة قال للركاب المذهولين، إن الحمولة تحوي قلبًا بشريًا، ولم تعطِ الشركة أي تفاصيل إضافية.

وأدى هذا الخطأ إلى إهدار 4 ساعات ثمينة، من بينها 3 ساعات في الجو.

ويعتبر الخبراء، أن القلب البشري يمكن أن يحفظ عادة بين 4 ساعات و6 قبل عملية الزرع.