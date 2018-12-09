تطوير علاج جديد لالتهاب مفاصل الأصابع خلال 30 دقيقة (صورة)

طورت مجموعة من الباحثين البريطانيين تقنية جديدة، من شأنها علاج التهاب مفاصل الأصابع خلال دقائق، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعاني مرضى التهاب المفاصل من تفتت الغضروف الناعم بين المفاصل، ويمكن أن يكون هذا واضحًا بشكل خاص في مفصل الإبهام، الذي يسمح للإبهام بالدوران، وبدون الغضروف، لتحتك العظام ببعضها البعض، مما يسبب الالتهاب والألم.

ووفقا للصحيفة، فإنه “يمكن للتقنية الجديدة التي تنطوي على جراحة بسيطة لزراعة كرة مطاطية مصنوعة من مادة هلامية شفافة تسمى (كحول بولي فينيل)، التي تستخدم في صناعة العدسات اللاصقة، أن تحل مشكلة التهاب المفاصل والألم المصاحب لها”.

وتستغرق الجراحة بأكملها 30 دقيقة فقط، يتم خلالها وضع الكرة الهلامية في المفصل بين عظام الإبهام، لتعمل كوسادة لتقليل الاحتكاك دون إزالة ما تبقى من الغضروف الطبيعي، وعندما تتوقف العظام عن الاحتكاك ببعضها البعض، يمكن للإبهام التحرك بحرية دون التسبب بالألم.

وقال فيليب ساوف، جراح العظام الاستشاري في مستشفى “الملكة ألكسندرا” في بورتسموث، ، الذي يتخصص في أمراض اليد والمعصم، “بشكل عام النتائج مثيرة للغاية، فقد تم علاج 30 رجلاً وامرأة، معظمهم من مرضى الخدمات الصحية الوطنية بهذه التقنية على أساس تجريبي”.

وأضاف أنه “بعد الجراحة، يختبر المرضى تحسنًا في مستوى الألم ونطاق الحركة، كذلك زيادة في قوة قبضتهم بنسبة تزيد عن 100%، وهذا يجعل أنشطة مثل استخدام المفتاح أوالتقاط شيء بين الإبهام والسبابة أكثر راحة”، موضحًا أنه : “تنطوي إعادة التأهيل على ارتداء جبيرة لمدة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع بعد الجراحة، لكن يمكن للمرضى القيادة مرة أخرى بعد 6 إلى 8 أسابيع، واستعادة القدرة الحركية كاملة بعد 6 أشهر”.