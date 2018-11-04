 5 طرق طبيعية للتخلص من الشّدّ العضلي   

الشّدّ العضلي هو تقلص مفاجىء ولا إرادي لإحدى عضلات الجسم، ينتج عنه ألم حاد، بالإضافة إلى عدم القدرة المؤقتة على استخدام هذه العضلة المتأثرة.

وينشأ هذا التقلص عن ممارسة رياضة ثقيلة مثل حمل الأثقال دون تدريب، أو بطريقة خاطئة، ويمكن أن يكون بسبب ألم في الظهر، وأثناء الحمل.

ويلجأ بعض الناس إلى استخدام الأدوية المسكنة الفعالة في حالة شدّ العضلات، ولكن البعض الآخر يستخدم طرقًا طبيعية للتخلص من هذه الحالة.

ونشر موقع “ميديكال نيوز توداي”، المتخصص العلمي، تقريرًا يرصد 5 طرق طبيعية لعلاج حالات الشد العضلي، استنادًا لدراسات علمية أجريت في هذا الشأن، وفيما يلي تلك الطرق:

1- الكرز: فاكهة الكرز غنية جدًا بمضدات الأكسدة والالتهابات، وقد تأكّد علميًّا أنها تقلل من آلام العضلات، وتحدّ من تلف والتهاب العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة بشكل عنيف.

2- التوت البري: يحتوي التوت البري على “البوليفينول” المعروف عنه أنه مادة مضادة للأكسدة والالتهاب، إذ أثبتت دراسة حديثة أنه عند تناوله مكملًا غذائيًا قد يحسّن من قدرة الفرد على أداء التمرينات الرياضية، ويساعد العضلات على الاسترخاء بعد التمرين.

3- البروتينات: تناول البروتينات بكميات مناسبة بعد التمرين، يساعد العضلات على الاسترخاء، وتقليل الالتهاب والشد العضلي الناتج عن ممارسة الرياضة.

وأكدت دراسة راقبت 16 عداءً تناولوا البروتينات مع الكربوهيدرات، أنهم شعروا بآلام عضلية أقل بعد 72 ساعة من بداية الماراثون، مقارنة بالعدائين الذين تناولوا الكربوهيدرات فقط.

4- المغنيسيوم: هو عنصر مهم جدًا لجميع وظائف الجسم الحيوية، ويعتبر المغنيسيوم من أهم مرخيات العضلات، إذ يقلل الالتهاب بشكل كبير.

ويوجد المغنيسيوم بكميات عالية في اللوز، الكاجو، السبانخ، والفاصولياء، ويمكن تناول المغنيسيوم مكملًا غذائيًا، ولكن الجرعات العالية منه قد تسبّب تشنجات للمعدة والجهاز الهضمي.

5- الكركمين:الكركمين هو مادة موجودة في الكركم والقرفة والزنجبيل، إذ تعتبر من أكثر المواد مضادة للأكسدة والالتهاب. ‎