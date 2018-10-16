باحثون يتوصلون إلى طريقة سهلة لعلاج رفض الجسم زراعة الكبد

توصل باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، إلى طريقة سهلة وذكية، وأكثر فعالية من الطريقة التقليدية، لعلاج رفض الجسم زراعة الكبد، والذي في حال حدوثه يشكل تهديدًا على حياة مرضى الكبد.

ووفق صحيفة The Rahnuma الهندية، اليوم الثلاثاء، وجد الباحثون بقيادة ليانغ غاوولين، أن دواء “تاكروليموس” التقليدي، الذي يُستخدم بعد عملية زراعة الأعضاء بهدف خفض المناعة الذاتية للجسم، ولتقليل ظاهرة رفض الأعضاء المزروعة، يمكن وضعه مع سائل هلامي على سطح العضو المزروع، دون أن يسبب أعراضًا جانبية.

وشرح غاوولين، أن دواء تاكروليموس، عادةً ما يسبب للمرضى آثارًا جانبية شديدة، وعند استخدامه مع سائل هلامي، سيحد من هذه الأعراض، وسيُعزز من وجود العضو المزروع داخل جسم المريض بسرعة، مبينًا أنهم سيجرون تجاربهم السريرية قريبًا، لاعتماد استخدامه.