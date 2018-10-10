كيف علقت أوبرا وينفري على إصابتها بهذا المرض؟

كشفت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، التي تعد إحدى أكثر الشخصيات شهرة في جميع أنحاء العالم عن المخاوف الشديدة التي أصابتها في أعقاب اكتشاف إصابتها بتضخم الغدد الليمفاوية، مشيرة إلى أن المرض جعلها تنظر نظرة مختلفة لجسدها.

وقالت أوبرا في مقال لها بمجلة “O” الأمريكية: “أشعر بالامتنان والتقدير لجسدي المذهل، ففي كثير من الأحيان لا نقدم له الشكر على عمله الجيد”.

وبدأت أوبرا الحديث عن جسدها عندما لاحظت أن رقبتها كانت منتفخة أثناء طهي وجبة الإفطار في صباح أحد الأيام، وكتبت تعليقًا على هذا: “في الوقت الذي انتهيت فيه من إعداد وجبة الإفطار زاد التورم في رقبتي”.

وأضافت أن هذا التورم جاء بسبب تضخم الغدد الليمفاوية، وعند إجراء التحاليل لم تكن النتائج جيدة، ولم تضيّع وقتها، وحددت موعدًا مع الطبيب، وكان انتظار الموعد أربع ساعات أمرًا مؤلمًا لها.

من جهته، أكد طبيب لها، أن عليها شرب كميات كبيرة من المياه وعصير الليمون، وإذا التزمت بتلك التعليمات سيعود عنقها طبيعيًا خلال أيام.

وأشارت أوبرا إلى “أنه لم أصدق ذلك، كان ضغط الدم لدي 150/80 ، وأفكر الآن في كيفية إعادة ترتيب حياتي للتعامل مع أي شيء كان”.

وكتبت: “كما يقولون إن الإنسان لا يقدر صحته حتى تذهب عنه، وقبل هذا لم أهتم، ولم أفكر بالمرض مطلقًا”.

وأضافت: “في الواقع، لقد علمتني هذه التجربة أننا يجب أن نكون جميعًا ممتنين لقدرة الجسم البشري على الأداء المثالي، وموازنة البكتيريا والإنزيمات، وإدارة تدفق الدم، وغيرها من المهام التي يقوم بها الجسم”.