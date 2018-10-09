طفل يمتلك أسرع نبضات قلب في العالم (صور)

تسببت حالة مرضية نادرة لطفل بريطاني في العاشرة من عمره، في تسارع نبضات قلبه بمعدل أسرع 3 مرات من المعدل الطبيعي للأشخاص العاديين، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحسب الصحيفة، أدى ذلك إلى رؤية قلب الطفل الذي يدعى جاك سيرل، وهو ينبض من صدره من شدة دقات القلب، الأمر الذي فاجأ الأطباء”.

وعند مراجعة سيرل للأطباء في مركز A & E في كانون الثاني/يناير الماضي، وجد الأطباء أن معدل ضربات القلب بلغ 301 نبضة في الدقيقة، وتوقع الأطباء أن ذلك المعدل يمكن أن يقتله، وظن الأطباء في البداية أن الماكينة التي قاست معدل ضربات قلب الصبي فيها عيوب، قبل أن تؤكد اختبارات أخرى أنه يعاني من حالة “تسرع القلب فوق البطيني”.

وتُسبب هذه الحالة معدل ضربات سريع بشكل غير طبيعي بسبب نشاط كهربائي غير عادي في الجزء العلوي من القلب.

وبعد قضاء يومين في مستشفى “أدينبروك”، تم إرسال الطفل إلى منزله مع مزيد من العقاقير وأجبر على الانتظار خمسة أشهر قبل أن يتمكن من إجراء عملية جراحية لتصحيح العيب، واستعاد الصبي الآن عافيته بالكامل.

ويبلغ معدل ضربات القلب الطبيعي المعتاد لطفل في عمر 10 سنوات من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وفقًا لموقع Medline Plus للمعلومات الصحية على الإنترنت.

ويعتبر أسرع معدل ضربات قلب على الإطلاق هو 480 نبضة في الدقيقة لشخص بالغ، ولم يتم تسجيل أي رقم قياسي لطفل، وهو ما يجعل الطفل صاحب الضربات الأسرع في العالم.