بولندا تمنح سعوديًا “وسام الشرف” لهذا السبب (فيديو وصور)

منحت الجمهورية البولندية، الطبيب الجراح السعودي عبدالعزيز الخالدي، وسام الشرف، حيث تم تسليمه الوسام خلال حفل تكريم أقيم له بسفارتها في المملكة العربية السعودية.

وتم تكريم الطبيب الخالدي، وهو استشاري أمراض القلب بمركز “الأمير سلطان لأمراض القلب”؛ بعد إجرائه عملية جراحية لإصلاح 16 شريانًا لطفل بولندي، في عملية نادرة عالميًا، بحسب “العربية نت”.

وقال الخالدي، إنه “أسس بعد إنهاء دراسته في أمريكا، برنامجًا لجراحة الشرايين الرئوية، وهو تخصص نادر ومعقد، مع الدكتور عمر التميمي، استشاري طب الأطفال وقسطرة القلب، واستقبل حالات من دول العالم، كللت بالنجاح، ثم تواصل معه بروفيسور بولندي عرض عليه حالة طفل عمره 11 شهرًا، يرقد بالعناية المركزة منذ الولادة، ويعاني من (متلازمة تعرج الشريان)”.

وأضاف، أن “البروفيسور البولندي طلب منه إجراء جراحة للطفل، فوافق، وقامت حكومة بولندا بمخاطبة المملكة، فأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا مباشرًا بنقل الطفل بصورة عاجلة من بولندا إلى الرياض، وأجريت له عملية إصلاح معقدة على مرحلتين، وتعافى بالكامل بعد 3 أشهر من العلاج”، وفق قوله.

وأشار الخالدي، إلى أن “البرنامج عالج 40 حالة تعرج شرياني للأطفال، و450 حالة للكبار والصغار، وعالج حالات من دول الخليج، بعد سفرهم لأوروبا ولم يجدوا العلاج هناك”، مبينًا أن “البرنامج سعودي 100%، ويخدم السعوديين، و5% من غير السعوديين من الخليج وماليزيا وسوريا ومصر، وهناك طلبات لحالات من بلجيكا وأوروبا، وإجمالي حالات الانتظار تبلغ 100 حالة”.