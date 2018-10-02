تلف العين.. خطر جديد يهدد متعاطي عقار الفياغرا

أثار عقار فياغرا الجدل مؤخرًا، بعدما تسبب في تلف عين رجل، ويحذر الأطباء بضرورة تجنب تعاطي ذلك العقار، إذ يمكن أن يؤدي إلى تلف في الشبكية لا يمكن علاجه.

حذر الخبراء من “كلية طب ماونت سيناي” في نيويورك، من أن تعاطي الكثير من الفياغرا قد يتلف العين ويجعل المستهلك يرى كل شيء باللون الأحمر، وذلك بعدما أصيب أمريكي في الثلاثينيات من عمره باحمرار في العين بعد وقت قصير من تعاطيه جرعة فياغرا.

وفقًا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعاطى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، جرعة أكبر من الموصى بها، وهي 50 ملغم، ثم عانى من احمرار في عينه ذهب على إثرها إلى العناية العاجلة.

الجدير بالذكر أن الجرعات العادية من الفياغرا، قد تسبب مشاكل في الرؤية، لكن مع اختفاء الأعراض خلال 24 ساعة، على عكس ما حدث لذلك الرجل الأمريكي.

ولقد أوضح الخبراء أن تعاطي الرجل جرعة عالية أدت إلى إصابته بتسمم حاد في الشبكية، لما تعرضت له من تضرر كبير.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الخبراء أن رؤية الرجل لم تتحسن على الرغم من الخضوع لعلاجات مختلفة، واتضح أيضًا أنه يعاني من إصابة دقيقة في خلايا العين المخروطية، وهي المسؤولة عن رؤية الألوان، ما يعني أن ما حدث من تلف في عينه لا رجعة فيه.

هذا وقد شدد الخبراء على ضرورة تجنب تعاطي جرعات عالية من الفياغرا، والالتزام بالجرعة العادية الـ50 ملغم.