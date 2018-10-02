لأول مرة.. باحثون يربطون ثلاثة أدمغة بشرية للتفكير ووضع الحلول معًا

نجح باحثون في علم الأعصاب، من جامعتي واشنطن وكارنيغي ميلون في الولايات المتحدة، في ربط ثلاثة أدمغة بشرية، بواسطة جهاز اخترعوه، وأطلقوا عليه اسم “برين نت”.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، الثلاثاء، أن الجهاز يعمل باستخدام تخطيط أمواج الدماغ (EEGs، لتسجيل نبضات الدماغ الكهربائية، وباستخدام مجالات مغناطيسية، للتحفيز المغناطيسي للجمجمة (TMS)، وللخلايا العصبية في الدماغ.

وأوصل الباحثون الجهاز في عقول بشرية لخمس مجموعات مختلفة، ثم سمحوا لهم لعب لعبة الفيديو “تتريس”، ووجدوا نجاح الاتصال المباشر بينهم، وتناقل الأفكار من عقل لآخر، ووضع الحلول بنسبة 81%.

ويرى الباحثون أن الجهاز الجديد يمكنه في المستقبل، ربط أدمغة لا تُعد ولا تحصى في آن واحد، وذلك لاستخدامه في حل المشاكل العالمية الكبرى، عبر شبكة اجتماعية جديدة تحت اسم “العقول المتصلة”.