السلطات السودانية تعلن وصول عدد المصابين بـ “الشيكونغونيا” إلى 14.300 حالة

كشف معتمد محلية كسلا، التابعة لولاية كسلا – شرق السودان، معتصم عثمان محمد صالح، أن حالات الإصابة بمرض حمى (الشيكونغونيا) أو (الكنكشة) كما يطلق عليها محليًا، بلغت (14.300) حالة تراكمية، لكنه أكد انحسار المرض بالرغم من ذلك.

وأكد المعتمد، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، تناقص الحالات من (350) حالة في اليوم للمركز الصحي إلى (15 – 20) حالة فقط.

واتهم المعتمد جهات (لم يسمها) بإشاعة الهلع وسط المواطنين، وادعاء البعض بأنها حمى “الإيبولا”، وأعلن عن وضع ضوابط وفق الأسس التي تعمل بها حكومة الولاية لتلقي المساعدات الإنسانية من الخيّرين والمنظمات والمتطوعين؛ لتجنب دخول أدوية أو محاليل منتهية الصلاحية.

وقال عثمان، إنه تم توفير العلاجات من أدوية (بانادول) ومحاليل وريدية وتوفير الكوادر الصحية، كاشفًا أنه شخصيًا تعرض للإصابة بالمرض، بالإضافة إلى ابنه لمدة ثلاثة أيام وتعافى منه.

وشدد المسؤول السوداني على أنه لا توجد أية حالة وفيات جراء المرض، مشيرًا إلى أنه تم فحص حالات الوفيات التي تم تداول قوائم أسماء بشأنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التأكد من أنها ليست حقيقية ووهمية، وأشار إلى أنه تم التأكد من القوائم ميدانيًا، بالتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان التي طالب أعضاؤها بزيارة أسر الذين قيل إنهم توفوا ووجدوهم أحياء.

وتفشت حمى (الشيكونغونيا) في مدينة كسلا شرق السودان، منذ نحو أسبوعين، بصورة أثارت مخاوف المواطنين، واستدعت تدخلات الحكومة المركزية عبر إرسال وفود من وزارة الصحة الاتحادية ولجنة الصحة في المجلس الوطني، بجانب زيارة رئيس مجلس الوزراء؛ للوقوف على الأوضاع ميدانيًا، حيث تصاعد عدد المصابين خلال أيام قليلة إلى أكثر من (11) ألف حالة، وتداعت منظمات المجتمع المدني والناشطون من أبناء المدينة وغيرها، لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للمصابين.