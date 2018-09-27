أدق بـ6 أضعاف.. اختبار جديد يرصد أمراض القلب قبل ظهور الأعراض

ابتكرت مجموعة من العلماء البريطانيين، اختبارًا جديدًا من شأنه رصد أمراض القلب غير المُكتشفة وقبل ظهور الأعراض خلال 20 دقيقة فقط، كما أنه أدق بـ6 أضعاف من الاختبارات التقليدية.

يمكن للاختبار -الذي يتضمن إدخال سلك صغير مرن إلى القلب- رصد آلاف حالات الذبحة الصدرية غير المُكتشفة؛ على عكس الاختبارات التقليدية التي غالبًا ما تفشل في رصد أمراض القلب والذبحة الصدرية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، يعاني الملايين من البريطانيين من الذبحة الصدرية، التي تنجم عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب وتؤدي إلى الشعور بألم شديد في الصدر.

ويمكن أن يساعد الاختبار السلكي العديد من الأشخاص في الحصول على العلاج المناسب، وفقًا للخبراء.

هذا وقد اختبر علماء “مؤسسة القلب البريطانية” فاعليّة الاختبار الجديد على 151 مريضًا يعانون من آلام في الصدر مع عدم ظهور علامات للذبحة الصدرية في الاختبارات التقليدية.

ومن خلال دفع سلك مرن إلى القلب لقياس مدى استرخاء الأوعية الدموية، وجد العلماء أن الاختبار استطاع تشخيص أكثر من 6 أضعاف عدد مرضى الذبحة الصدرية بالمقارنة مع الاختبارات التقليديّة.

وقال المشرف على الدراسة، البروفيسور كولين بيري من جامعة “غلاسكو”: “ترك حالات القلب هذه دون تشخيص وعلاج يشكل خطرًا كبيرًا على المريض، لذا نأمل أن يتم استخدام هذا الاختبار على نطاق واسع”.