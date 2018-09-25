جامعة بريطانية تبتكر أول علاج للزهايمر بعد معرفة أصل المرض

طور مجموعة علماء من جامعة كامبريدج البريطانية، علاجًا جديدًا لمرض الزهايمر الخطير، وصف به بأنه أول علاج لفقدان الذاكرة، الذي يعاني منه كبار السن.

واكتشف باحثو جامعة كامبريدج بالتعاون مع فريق في السويد، طريقة جديدة لاستهداف الجسيمات السامة التي تدمر خلايا الدماغ الصحية.

وفي البحث “الأول من نوعه في العالم”، استخدم الباحثون تركيبة كيميائية جديدة لاستهداف الجزيئات السامة التي تسبب مرض الزهايمر في التجارب المعملية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، يمكن أن تؤدي هذه الانفراجة الطبية إلى ابتكار جيل جديد من الأدوية بحلول عام 2020.

يذكر أن العلاجات الحالية لمرض الزهايمر لا تعالج سوى بعض الأعراض وتحاول إبطاء تطور المرض.

وقالت البروفيسورة ميشيل فيندرسكولو من جامعة كامبريدج: “كل التجارب السريرية السابقة التي ركزت على العثور على الأدوية لمكافحة المرض قد فشلت، وقد أعطتنا التجارب التي نجحت، حفنة من الأدوية، ولكن هذه الأدوية يمكنها علاج أعراض مرض الزهايمر فقط، وليس المرض نفسه أو منع تطوره”.

وأضافت: “تم التعرف على مسببات المرض الآن على أنها كتل صغيرة من البروتينات المعروفة باسم oligomers، مما مكننا من وضع استراتيجية لتطوير أدوية تستهدف هذه الجسيمات السامة”.