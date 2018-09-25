لكي لا تصاب بالأرق والكوابيس.. تجنب تناول هذه الأطعمة قبل النوم

نصحت دراسة طبية نشرت في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بعدم استهلاك الكافيين والمشروبات الروحية والأجبان، والمأكولات الدسمة، قبل النوم من أجل تجنب الأرق.

وأكدت الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية، أن استهلاك مثل هذه الأطعمة قبل فترة النوم يؤدي إلى أرق، وفترات نوم غير مريحة طوال الليل.

وأوضحت أن تلك الأطعمة والمشروبات تتضمن القهوة، والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين والكحول والأطعمة المقلية والدهنية والجبنة.

وقالت إن الكافيين يعتبر من المواد المنبهة، وهو يبقى في الجهاز الهضمي لنحو 8 ساعات، لافتة إلى ضرورة شرب آخر فنجان قهوة خلال فترة ما بعد الظهر.

وذكرت الدراسة، أنه على الرغم من أن تناول الكحول يسبب النعاس إلا أنه يؤدي إلى الأرق خلال فترة النوم نتيجة انشغال الكبد بهضم هذه المشروبات.

ونصحت الدراسة، بتجنب الأطعمة المقلية والدهنية قبل النوم، بسبب بقائها في الجهاز الهضمي لفترة طويلة، ما يسبب الأرق والتعب صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى الابتعاد عن الجبنة قبل فترة قصيرة من النوم بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون التي قد تسبب عسر الهضم، وبالتالي الأرق خلال الليل.

و بينت “أن الأسطورة القائلة إن الجبنة عادة ما تتسبب برؤية الكوابيس خلال الليل هي في الواقع صحيحة”.