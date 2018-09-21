للمرة الأولى.. علماء يزرعون المريء في المختبر

تمكن علماء وباحثون، للمرة الأولى، من زرع مريء بشري في المختبر، وذلك من خلال تنمية الخلايا الجذعية.

وكشف تقرير جديد أن الأعضاء المزروعة من الخلايا الجذعية الخاصة بالمرضى تعطي أملًا للعلماء يومًا ما في دراسة العيوب والأمراض دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية للمرضى أنفسهم.

ويأمل العلماء أن يُغير ذلك الإنجاز، مصير آلاف المرضى الذين ينتظرون لسنوات لزراعة الأعضاء، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتعتبر زراعة المريء أحدث إنجاز للباحثين في تطوير الجهاز الهضمي بأكمله في المختبر، والذي تم في مستشفى “سينسيناتي” للأطفال في ولاية أوهايو الأمريكية.

ويمكن أن يكون المريء المجهري للخلايا الجذعية، فرصة كبيرة للعلماء لدراسة الأمراض الشائعة وسرطان المريء دون مطالبة المرضى بتحمل الاختبارات المؤلمة.